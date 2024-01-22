Индексация земли за 2023 год: для чего нужна и коэффициенты

Индексация земли – это нормативная денежная оценка земельных участков, один из способов определения стоимости земли, основанный на доходе, который можно получить от использования этого участка в течение определенного времени. Коэффициент индексации применяется, учитывая время проведения оценки. Индексация земли за 2023 год: что известно – читайте в материале.

Для чего проводят индексацию земли: основные моменты

Это нужно для определения размера земельного налога, государственной пошлины при обмене земель, при наследовании или дарении земли, установления арендной платы за государственные и коммунальные земли, учета потерь от сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также при определении стоимости больших участков для строительства открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений. Также это полезно при разработке мер по стимулированию рационального использования и охраны земель.

Индексация земли за 2023 год: что известно

Государственная служба по геодезии, картографии и кадастру рассказала об индексации нормативной денежной оценки земель за прошлый год. Индекс потребительских цен за 2023 год составил 105,1%.

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Именно поэтому значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051.

Коэффициент индексации земель в разрезе лет выглядит следующим образом:

1996 год – 1,703;

1997 год – 1,059;

1998 год – 1,006;

1999 год – 1,127;

2000 год – 1,182;

2001 год – 1,02;

2005 год – 1,035;

2007 год – 1,028;

2008 год – 1,152;

2009 год – 1,059;

2010 год – 1,0;

2011 год – 1,0;

2012 год – 1,0;

2013 год – 1,0;

2014 год – 1,249;

2015 год – 1,433 (это не касается сельскохозяйственных угодий) и 1,2 для сельскохозяйственных угодий, таких как пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и пересадки;

2016 год – 1,0 (это касается сельскохозяйственных угодий, таких как пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги). И 1,06 для земель несельскохозяйственного назначения;

2017 год – 1,0;

2018 год – 1,0;

2019 год – 1,0;

2020 год – 1,0;

2021 год – 1,0 для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,1 для земель несельскохозяйственного назначения;

2022 год – 1,0 (касается сельскохозяйственных угодий, таких как пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,15 для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий).

Важно отметить, что индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не происходила. А вот выдержки, которые были сформированы автоматически программным обеспечением Госземкадастра в период с 1 января по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год, поэтому значение нормативной денежной оценки земельных участков, указанное в этих подъемниках, будет перечисляться с применением коэффициента индексации за 2023 год.

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