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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Індексація землі за 2023 рік: для чого потрібна та коефіцієнти

Індексація землі за 2023 рік: для чого потрібна та коефіцієнти
Фото: Unsplash

Індексація землі – це нормативна грошова оцінка земельних ділянок, один зі способів визначення вартості землі, заснований на доході, який можна отримати від використання цієї ділянки протягом певного часу. Коефіцієнт індексації застосовується, враховуючи час проведення оцінки. Індексація землі за 2023 рік: що відомо –  читайте в матеріалі.

Для чого проводять індексацію землі: основні моменти

Це потрібно для визначення розміру земельного податку, державного мита під час обміну земель, спадкування або дарування землі, встановлення орендної плати за державні та комунальні землі, врахування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час визначення вартості великих ділянок для будівництва відкритих спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд. Також це корисно під час розробки заходів для стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Індексація землі за 2023 рік: що відомо

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру розповіла про індексацію нормативної грошової оцінки земель за минулий рік. Індекс споживчих цін за 2023 рік становив 105,1%.

Зараз дивляться

Саме тому значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051.

Коефіцієнт індексації земель у розрізі років має такий вигляд:

  • 1996 рік – 1,703;
  • 1997 рік – 1,059;
  • 1998 рік – 1,006;
  • 1999 рік – 1,127;
  • 2000 рік – 1,182;
  • 2001 рік – 1,02;
  • 2005 рік – 1,035;
  • 2007 рік – 1,028;
  • 2008 рік – 1,152;
  • 2009 рік – 1,059;
  • 2010 рік – 1,0;
  • 2011 рік – 1,0;
  • 2012 рік – 1,0;
  • 2013 рік – 1,0;
  • 2014 рік – 1,249;
  • 2015 рік – 1,433 (це не стосується сільськогосподарських угідь) і 1,2 для сільськогосподарських угідь, таких як рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги;
  • 2016 рік – 1,0 (це стосується сільськогосподарських угідь, таких як рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги). Й 1,06 для земель несільськогосподарського призначення;
  • 2017 рік – 1,0;
  • 2018 рік – 1,0;
  • 2019 рік – 1,0;
  • 2020 рік – 1,0;
  • 2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) й 1,1 для земель несільськогосподарського призначенн);
  • 2022 рік – 1,0 (стосується сільськогосподарських угідь, таких як рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 для земель й земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь.

Важливо зазначити, що індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не відбувалася. А от витяги, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Держземкадастру в період з 1 січня до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік, тому значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, буде перераховуватися з застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік.

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