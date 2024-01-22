Мы боремся со скепсисом в НАТО: Зеленский назвал условие для победы над РФ

Война в Украине, развязанная Россией, будет закончена, когда абсолютно все государства — члены НАТО выступят против агрессии оккупантов, не опасаясь возможной эскалации со стороны Москвы.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими студентами, которую он посетил вместе с премьером Польши Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев 22 января.

— Украина до сих пор не в НАТО, потому что действительно есть несколько стран-скептиков. Чего опасается эта группа государств? Они опасаются эскалации со стороны России. Звучит это для нас, конечно, очень обидно, ведь треть наших территорий уже оккупирована, а сколько погибло людей, — рассуждает глава государства.

Он добавил, что подобные заявления партнеров указывают, что это не их война.

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— Победить Россию мы сможем только при условии, когда все члены НАТО будут полностью откровенными, открытыми и действительно на стороне окончания войны. А пока мы боремся с их скепсисом, — резюмировал украинский гарант.

Напомним, Зеленский назвал переговоры с премьер-министром Польши Туском очень продуктивными и отметил, что они касались всех аспектов двусторонних отношений стран.

Также глава государства сообщил о новом оборонном пакете от Варшавы.

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