Ми боремося зі скепсисом у НАТО: Зеленський назвав умову для перемоги над РФ

Війна в Україні, розв’язана Росією, буде закінчена, коли всі держави – члени НАТО виступлять проти агресії окупантів, не побоюючись можливої ескалації з боку Москви.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з українськими студентами, яку він відвідав разом із прем’єром Польщі Дональдом Туском, що прибув із візитом до Києва 22 січня.

— Україна дотепер не в НАТО, бо справді є кілька країн-скептиків. Чого боїться ця група держав? Вони побоюються ескалації з боку Росії. Звучить це для нас, звичайно, дуже прикро, адже третина наших територій уже окупована, а скільки загинуло людей, — розмірковує глава держави.

Він додав, що подібні заяви партнерів визначають, що вони не вважають це своєю війною.

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— Перемогти Росію ми зможемо лише за умови, коли всі члени НАТО будуть повністю відвертими, відкритими та справді на боці закінчення війни. А поки що ми боремося з їхнім скепсисом, — резюмував український гарант.

Нагадаємо, Зеленський оцінив переговори з прем’єр-міністром Польщі Туском як дуже продуктивні та зазначив, що вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин країн.

Також глава держави повідомив про новий оборонний пакет від Варшави.

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