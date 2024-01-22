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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У британській розвідці пояснили, з чим пов’язаний рекордний експорт української продукції Чорним морем

Порт Одеса
Фото: УНІАН

У грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Такі показники стали можливими завдяки відновленню роботи основних чорноморських портів України та створенню одностороннього морського експортного каналу.

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Зазначено, що ці результати перевищили місячні обсяги, досягнуті під час реалізації чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН та Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

– Україна досягла цього завдяки тому, що значною мірою не дозволила російському Чорноморському флоту діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та надводні дрони, – йдеться у повідомленні.

У британському відомстві відзначили, що впевненість ринку підтримується зниженням страхових премій за посередництва Великої Британії в рамках страхового пакету Unity Facility та оголошенням про те, що Туреччина, Румунія і Болгарія сформували військово-морські сили протимінної боротьби.

Аналітики підкреслили, що стан цього експортного маршруту є життєво важливим у довгостроковій перспективі: як для експортних надходжень України, так і “як символ того, що обидві сторони готові припинити напади на цивільне судноплавство, прокладаючи шлях до зменшення ризиків і розширення торгівлі для всіх у Чорному морі”.

У серпні Україна відкрила нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден. Спершу ними виходили кораблі, заблоковані в українських портах через війну. Однак потім цими коридорами до України почали прямувати і судна для завантаження зерном.

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Війна в Україні, Експорт, Зерно
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