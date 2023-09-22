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Юлия Соколова, редактор ленты

Второе судно с украинской пшеницей вышло из Черноморска по временному коридору

Судно - тимчасовий коридор, зерно
Фото: УНИАН

Из порта Черноморск (Одесская область) вышло судно AROYAT с украинской пшеницей. Это второй гражданский корабль, который пройдет через временный коридор, открытый Украиной.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Судно AROYAT под флагом Палау перевозит 17,6 тыс. тонн украинской пшеницы для Египта.

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Экипаж корабля состоит из граждан Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

– Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов на вход в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции, – отметил Кубраков.

Украина открыла новые временные морские маршруты для гражданских судов после блокирования Россией Черноморской зерновой инициативы. Сначала по этому коридору выходили суда, заблокированные в украинских портах из-за полномасштабной войны.

16 сентября стало известно, что первые два корабля согласились пройти через временный коридор в порты Украины, а именно в Черноморск, для загрузки агропродукцией. Это были балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT.

Судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии на днях успешно прошло по новому маршруту и прибыло в турецкий пролив Босфор.

По словам Александра Кубракова, в настоящее время три новых судна двигаются в направлении портов Украины под загрузку экспортной продукцией: это балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA. Они подтвердили готовность воспользоваться временным коридором и направляются в порты Южный и Черноморск.

Корабли должны забрать более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды, после чего поплывут в направлении Китая, Египта и Испании.

Как известно, Черноморская зерновая инициатива была согласована 22 июля 2022 года. Тогда Украина подписала соглашение с Турцией и ООН по экспорту агропродукции через зерновой коридор в Черном море. Аналогичное отдельное соглашение подписала РФ.

Страна-агрессор постоянно блокировала работу коридора, а после 17 июля 2023 года вышла из инициативы.

Украина уже предложила Турции возобновить Черноморскую зерновую инициативу без РФ.

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Фото: Министерство восстановления Украины

експорт зерна, Зерно, Александр Кубраков, Чорноморськ, Черноморская зерновая инициатива
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