Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, внесет в Верховную Раду ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменевания в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Об этом глава государства отметил в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины.

— Этот документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан России, — подчеркнул президент.

Сейчас смотрят

По его словам, это касается всех украинцев, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть родную землю и оказались в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки.

Это также будет касаться всех, кто помогает Украине, несмотря на сотни тысяч километров, которые разделяют, и иностранных добровольцев, воюющих за наше государство.

— Иностранные добровольцы, которые стали на защиту Украины, и все, кто воюет за свободу Украины, как за родную страну, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина станет для всех них Родиной, и они смогут почувствовать, что быть в Украине означает быть дома.

Решение о введении института множественного гражданства, по мнению Зеленского, — это еще одно проявление свободы в Украине.

Напомним, что в декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский уже вносил в Верховную Раду ряд законопроектов, касающихся множественного гражданства, а также противодействия угрозам в сфере гражданства. Они так и не были рассмотрены.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Глава государства не раз подчеркивал, что поддерживает рассмотрение вопроса о предоставлении множественного гражданства.

Война в Украине, Верховна Рада, Владимир Зеленский, День Соборности, Подвійне громадянство
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нет такого ресурса: глава НПУ объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки
Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве
Стартует зимняя сессия ПАСЕ: будут обсуждать депортацию украинских детей
ПАРЄ
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 22.01.2024
DeepStateMap
Одобрение Конгрессом финпомощи утроит сумму для Киева от других доноров — Прицкер
Пенні Пріцкер
Премьер Польши Туск прибыл в Киев впервые с момента назначения
Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь