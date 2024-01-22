Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, внесет в Верховную Раду ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменевания в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Об этом глава государства отметил в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины.

— Этот документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан России, — подчеркнул президент.

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По его словам, это касается всех украинцев, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть родную землю и оказались в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки.

Это также будет касаться всех, кто помогает Украине, несмотря на сотни тысяч километров, которые разделяют, и иностранных добровольцев, воюющих за наше государство.

— Иностранные добровольцы, которые стали на защиту Украины, и все, кто воюет за свободу Украины, как за родную страну, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина станет для всех них Родиной, и они смогут почувствовать, что быть в Украине означает быть дома.

Решение о введении института множественного гражданства, по мнению Зеленского, — это еще одно проявление свободы в Украине.

Напомним, что в декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский уже вносил в Верховную Раду ряд законопроектов, касающихся множественного гражданства, а также противодействия угрозам в сфере гражданства. Они так и не были рассмотрены.

Глава государства не раз подчеркивал, что поддерживает рассмотрение вопроса о предоставлении множественного гражданства.

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