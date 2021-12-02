Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду целый ряд законопроектов, касающихся множественного гражданства, а также противодействия угрозам в сфере гражданства.

В общей сложности речь идет о пяти проектах законов. Как отметили в Офисе президента, все они разработаны во исполнение решения СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства (от 26 февраля 2021 года).

Первый законопроект, поданный президентом в Верховную Раду, — №6368 (О внесении изменений в закон О гражданстве Украины относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины).

Согласно сообщению Офиса президента, этот документ должен обеспечить правовую определенность в отношении государства к украинцам, имеющим гражданство (или подданство) другой страны.

– Таким образом, мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране, – цитирует Владимира Зеленского пресс-служба.

Среди ключевых положений законопроекта можно определить следующие:

1. Украинское законодательство о гражданстве основывается на принципе единого гражданства – государства Украины (что исключает возможность гражданства административно-территориальных единиц Украины). То есть, сохраняется принцип единого гражданства, закрепленный в Конституции Украины.

2. Если гражданин Украины получил гражданство или подданство другой страны, то в правовых отношениях с Украиной он все равно признается только украинским гражданином. Аналогично, если иностранец получил украинское гражданство, то в правовых отношениях с нашим государством он признается только гражданином Украины.

3. Определены основания для приобретения гражданства Украины, а именно: по рождению; по территориальному происхождению; вследствие принятия в гражданство или восстановления в гражданстве; после усыновления; если гражданство Украины имеют один или два родителя ребенка; вследствие признания отцовства или материнства и т.д.

4. Лицо (иностранец или лицо без гражданства), которое само или кто-то из его родных (один из родителей, дед, бабушка и т.д.) родились до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины, а также его дети имеют право на получение гражданства Украины по территориальному происхождению.

5. Вводится декларация о признании гражданином Украины. Это документ, в котором иностранец подтверждает, что после приобретения украинского гражданства в правовых отношениях с Украиной будет признавать себя только гражданином Украины на территории нашего государства.

6. Также вводится декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины. Ее могут подавать: иностранцы, которым предоставлен статус беженца или убежище в нашем государстве; иностранцы, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины или Нацгвардии; лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной; лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес; лица, являющиеся гражданами государства-агрессора и преследуемые там по политическим мотивам и т.д.

7. Именно эти два вида деклараций будут одним из условий принятия в гражданство Украины.

8. Определены основания, при которых лицо не может получить гражданство Украины по территориальному происхождению (например, если оно совершило преступления против человечества, геноцид, осуждено в Украине за совершение преступления, совершило тяжкое преступление на территории другого государства).

9. Человек, который после прекращения украинского гражданства приобрел иностранное, однако вернулся в Украину на постоянное проживание, может восстановить гражданство Украины.

10. Предусмотрены следующие основания для потери украинского гражданства:

• использование на территории Украины паспорта иностранца, что создает угрозы национальной безопасности и интересам нашей страны; это касается совершеннолетних граждан Украины, также имеющих гражданство иностранного государства;

• приобретение гражданства на основании ложных сведений, документов;

• прохождение военной службы по контракту в государстве-агрессоре.

11. При оформлении украинского гражданства иностранцы и лица без гражданства должны предоставить свои биометрические данные.

Следует отметить, что среди перечня терминов, которым дается определение в начале законопроекта, нет понятий “двойное гражданство” или “множественное гражданство”.

Второй президентский законопроект – № 6369 О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства.

Согласно этому документу:

• руководители объектов государственной собственности, чиновники, лица, имеющие доступ к государственной тайне, члены избирательных комиссий, члены партий должны подавать декларацию о наличии или отсутствии гражданства другого государства;

• граждане, достигшие 18 лет, могут подавать такую декларацию по собственному желанию;

• проверку достоверности представленных в декларации данных проводит Служба безопасности Украины;

• устанавливаются ограничения для украинцев, имеющих гражданство (подданство) другого государства, быть членами политических партий, избирательных комиссий, наблюдателями на выборах и референдумах, иметь доступ к государственной тайне, быть руководителями на объектах госсобственности (имеющих стратегическое значение), находиться на должностях в государственных органах.

Лица, виновные в нарушении требований закона, будут нести ответственность.

Третий законопроект, поданный Владимиром Зеленским – № 6370 О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства.

Им вводятся ограничения на занятие должностей в таможенных органах для украинцев, имеющих гражданство (подданство) другого государства (государств).

Четвертый законопроект – № 6371 О внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей по предотвращению и противодействию угрозам нацбезопасности Украины в сфере гражданства.

В документе говорится о запрете множественного гражданства для судей.

В случае принятия этого законопроекта лица, которые, кроме украинского, имеют также иностранное гражданство (гражданства), не смогут быть судьями, присяжными, членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Пятый законопроект №6372 вводит ответственность за ложные данные в декларации об иностранном гражданстве.

Документом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс.

В частности, устанавливается административная ответственность (штрафы) за:

• несвоевременную подачу декларации о наличии гражданства (подданства) другого государства – в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 – 1 700 грн);

• неподачу декларации о наличии гражданства (подданства) другой страны – в размере от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1 360 грн) с лишением права занимать должности сроком на один год.

В то же время, за умышленное внесение недостоверных данных о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства уже предусмотрена уголовная ответственность: штраф от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 – 85 тыс. грн); или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать должности до трех лет.

Нормы законопроекта №6372 касаются тех лиц, которые претендуют на должности государственной службы, руководящие должности на стратегических объектах госсобственности, хотят стать членами партии, избирательной комиссии, наблюдателями на выборах и референдумах, могут получить доступ к государственной тайне.