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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський внесе до Ради законопроєкт щодо множинного громадянства

Зеленський внесе до Ради законопроєкт щодо множинного громадянства
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, внесе до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Про це очільник держави наголосив у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності України.

– Цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян Росії, – наголосив президент.

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За його словами, це стосується всіх українців, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити рідну землю і опинилися у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки.

Це також стосуватиметься всіх, хто допомагає Україні попри сотні тисяч кілометрів, які розділяють, та іноземних добровольців, які воюють за нашу державу.

– Іноземні добровольці, які стали на захист України і всі, хто воює за свободу України, як за рідну країну, – зауважив очільник держави.

Він наголосив, що Україна стане для всіх них Батьківщиною, і вони зможуть відчути, що бути в Україні означає бути вдома.

Рішення про запровадження інституту множинного громадянства, на думку Зеленського, – це ще один прояв свободи в Україні.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський вже вносив до Верховної Ради низку законопроєктів, які стосуються множинного громадянства, а також протидії загрозам у сфері громадянства. Вони так і не були розглянуті.

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Глава держави не раз наголошував, що підтримує розгляд питання щодо надання множинного громадянства.

Війна в Україні, Верховна Рада, Володимир Зеленський, День Соборності, Подвійне громадянство
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