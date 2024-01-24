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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Для розвідки та перевезення солдат: Німеччина вперше надасть Україні вертольоти Sea King

вертоліт Sea King
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на сьогоднішньому засіданні групи Рамштайн оголосив, що Берлін вирішив поставити Києву шість багатофункціональних вертольотів Sea King.

Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило у своєму акаунті в мережі X, пише німецька новинна служба Tagesschau.

Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 і комплекти запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

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Пісторіус сказав, що Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів.

– Це перша німецька поставка такого роду, – зазначив він.

Нагадаємо, що 23 січня відбулося 18-те засідання у форматі Рамштайн, під час якого обговорювалися довгострокова підтримка України, а також інноваційні та технічні засоби для відбиття Україною російської агресії.

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