Для розвідки та перевезення солдат: Німеччина вперше надасть Україні вертольоти Sea King

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на сьогоднішньому засіданні групи Рамштайн оголосив, що Берлін вирішив поставити Києву шість багатофункціональних вертольотів Sea King.

Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило у своєму акаунті в мережі X, пише німецька новинна служба Tagesschau.

Пісторіус пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41 і комплекти запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

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Пісторіус сказав, що Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів.

– Це перша німецька поставка такого роду, – зазначив він.

Нагадаємо, що 23 січня відбулося 18-те засідання у форматі Рамштайн, під час якого обговорювалися довгострокова підтримка України, а також інноваційні та технічні засоби для відбиття Україною російської агресії.

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