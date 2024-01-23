Дальнобойное оружие, вертолеты и артиллерийская коалиция: итоги Рамштайна-18

Во время 18-го заседания в формате Рамштайн, которое состоялось 23 января, обсуждалась долгосрочная поддержка Украины, а также инновационные и технические средства для отражения Украиной российской агрессии.

Об этом во время брифинга в Military Media Center заявил, в том числе, глава Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко.

Направления поддержки Украины

— По долгосрочной поддержке Украины — я хотел бы отметить основные направления. Первое. Развитие возможностей Воздушных сил: не только получение самолетов F-16, а также речь шла о вертолетах. Сегодня это четко прозвучало, — сказал он.

Кроме того, во время заседания Контактной группы по обороне Украины речь шла и о долгосрочной помощи, а именно — о наземных системах противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

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— Третье направление — на перспективу — я бы отметил об артиллерийской коалиции. Она была объявлена представителями Франции, США на прошлой неделе в Париже, — заявил полковник.

Геннадий Коваленко добавил, что во время встречи Рамштайн, проходившей в онлайн-формате, также обсуждался и вопрос коалиций по дронам, морской безопасности, а также ІТ-коалиции.

Больше дальнобойного оружия

Во время брифинга журналисты спросили начальника Управления прессы и информации Минобороны Иллариона Павлюка, сможет ли получить Украина дальнобойное оружие от партнеров, чтобы поражать врага за линией фронта.

Павлюк на это ответил утвердительно.

— Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно, и обязательства работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов, — сказал Павлюк.

Поддержка Украины продолжится

В свою очередь начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что партнеры Украины заверили в дальнейшей поддержке Киева.

— Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать: отставить панику — всем тем, кто говорит о потере поддержки. Мы услышали достаточно важные заявления от партнеров, чтобы сказать: мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше. Чтобы сказать, что Украина получит много важных видов вооружений, которые чрезвычайно нужны нам для того, чтобы мы эффективно поражали врага, как на линии соприкосновения, так и за ней. Поражали и уничтожали логистические узлы и ослабляли его всеми возможными способами, — сказал он.

Со своей стороны Коваленко заявил, что отличием 18-го Рамштайна стало создание коалиции возможностей и их формализация.

Он отметил, что учитывая то, что в заседании Рамштайн участвовало почти все военно-политическое руководство Украины, западные партнеры получили ответы на все вопросы.

Источник: Military Media Center

Фото: Military Media Center

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