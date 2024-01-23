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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Для союзников и Украины: НАТО заключило контракты на боеприпасы на $1,2 млрд

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

23 января генсек Йенс Столтенберг и генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс заключили контракты на закупку около 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

– Мы только что подписали контракт на сумму  $1,2 млрд на закупку сотен тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Это демонстрирует, что проверенная структура НАТО (NSPA) для совместных закупок работает. Война России в Украине превратилась в битву боеприпасов. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину, – сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники уже увеличили производство боеприпасов, делая это и для частичного пополнения своих запасов, и частично для обеспечения продолжения поставок Украине.

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— Это непрерывный процесс, почти ежедневный, по крайней мере еженедельный: союзники поставляют оружие и боеприпасы в Украину. Увеличение производства в будущем, конечно, позволит продолжать это делать, и именно поэтому эти контракты так важны, — добавил генсек.

Как сообщает Reuters,  вероятно, будет закуплено около 220 тыс. артиллерийских боеприпасов, а первые поставки ожидаются в конце 2025 года.

Боеприпасы будут поставляться французской компанией Nexter и немецкой Junghans, сообщил источник издания.

Оружие для Украины

Ранее мы рассказывали, что Франция в рамках артиллерийской коалиции изготовит для Вооруженных сил Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

САУ Caesar является “флагманом французской артиллерии”. Имеет калибр 155 мм и способна вести огонь на расстояние до 42 км, делая около шести выстрелов в минуту.

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Для союзников и Украины: НАТО заключило контракты на боеприпасы на $1,2 млрд

Йенс Столтенберг, Война в Украине, Зброя для України, НАТО
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