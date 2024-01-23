Для союзников и Украины: НАТО заключило контракты на боеприпасы на $1,2 млрд
23 января генсек Йенс Столтенберг и генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс заключили контракты на закупку около 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.
Об этом сообщается на сайте НАТО.
– Мы только что подписали контракт на сумму $1,2 млрд на закупку сотен тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Это демонстрирует, что проверенная структура НАТО (NSPA) для совместных закупок работает. Война России в Украине превратилась в битву боеприпасов. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину, – сказал Столтенберг.
Он отметил, что союзники уже увеличили производство боеприпасов, делая это и для частичного пополнения своих запасов, и частично для обеспечения продолжения поставок Украине.
— Это непрерывный процесс, почти ежедневный, по крайней мере еженедельный: союзники поставляют оружие и боеприпасы в Украину. Увеличение производства в будущем, конечно, позволит продолжать это делать, и именно поэтому эти контракты так важны, — добавил генсек.
Как сообщает Reuters, вероятно, будет закуплено около 220 тыс. артиллерийских боеприпасов, а первые поставки ожидаются в конце 2025 года.
Боеприпасы будут поставляться французской компанией Nexter и немецкой Junghans, сообщил источник издания.
Оружие для Украины
Ранее мы рассказывали, что Франция в рамках артиллерийской коалиции изготовит для Вооруженных сил Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.
САУ Caesar является “флагманом французской артиллерии”. Имеет калибр 155 мм и способна вести огонь на расстояние до 42 км, делая около шести выстрелов в минуту.