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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Для союзників та України: НАТО уклало контракти на боєприпаси на $1,2 млрд

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

У вівторок, 23 січня генсек Єнс Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс уклали контракти на закупівлю близько 220 000 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд.

Про це повідомляють на сайті НАТО.

– Ми щойно підписали контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю сотень тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Це демонструє, що перевірена структура НАТО (NSPA) для спільних закупівель працює. Війна Росії в Україні перетворилася на битву боєприпасів. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну, – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що союзники вже збільшили виробництво боєприпасів, роблячи це і для часткового поповнення своїх запасів, і частково для забезпечення продовження постачань Україні. 

Зараз дивляться

– Це безперервний процес, майже щоденний, принаймні щотижневий: союзники постачають зброю і боєприпаси в Україну. Збільшення виробництва в майбутньому, звісно, дасть змогу продовжувати це робити, і саме тому ці контракти такі важливі, – додав генсек.

Як повідомляє Reuters ймовірно, буде закуплено близько 220 тис. артилерійських боєприпасів, а перші постачання очікуються наприкінці 2025 року.

Боєприпаси постачатимуться французькою компанією Nexter і німецькою Junghans, повідомило джерело видання.

Зброя для України

Раніше ми розповідали, що Франція в рамках Артилерійської коаліції виготовить для Збройних сил України 78 самохідних артилерійських установок Caesar.

САУ Caesar є “флагманом французької артилерії”. Має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км, роблячи близько шести пострілів за хвилину.

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Для союзників та України: НАТО уклало контракти на боєприпаси на $1,2 млрд

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Зброя для України, НАТО
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