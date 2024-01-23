Ракетная атака на Киев: горят машины, ряд квартир, есть пострадавший

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Есть повреждения инфраструктуры и пожары в квартирах из-за падения обломков.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в столице отработала наша противовоздушная оборона. Впоследствии была слышна еще серия из более 10 взрывов.

Обновлено в 07:55. По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитых ракет есть повреждения частного имущества и квартир в нескольких районах столицы. На местах работают экстренные службы.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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