Ракетная атака на Киев: горят машины, ряд квартир, есть пострадавший
В Киеве во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Есть повреждения инфраструктуры и пожары в квартирах из-за падения обломков.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в столице отработала наша противовоздушная оборона. Впоследствии была слышна еще серия из более 10 взрывов.
Обновлено в 07:55. По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитых ракет есть повреждения частного имущества и квартир в нескольких районах столицы. На местах работают экстренные службы.
Соломенский район
В Соломенском районе зафиксировано возгорание в нескольких квартирах жилого дома. Экстренные службы направляются на место. Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали.
Печерский район
Спасатели тушат пожар в нежилом здании.
Святошинский район
Информация о попадании в детсад не подтвердилась. Однако рядом с помещением заведения горят машины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.