На временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, завербованные Россией на войну против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным партизан, их сопровождает переводчик, а также бывшие вагнеровцы.

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Сейчас боевики из Малайзии находятся на полигоне.

Кстати, в составе ВС страны-агрессора неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Где находится Малайзия на карте

Малайзия располагается в юго-восточной Азии. Ее западная часть занимает юг полуострова Малакка, восточная — северо-западную часть острова Калимантан (Борнео).

Общая площадь страны — 329 847 квадратных километров. Это вдвое меньше площади Украины.

Источник: ЦНС

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