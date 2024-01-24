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Валентина Летяк, редактор ленты

Россия завезла на ВОТ наемников из Малайзии — ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, завербованные Россией на войну против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным партизан, их сопровождает переводчик, а также бывшие вагнеровцы.

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Сейчас боевики из Малайзии находятся на полигоне.

Кстати, в составе ВС страны-агрессора неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Где находится Малайзия на карте

Малайзія на карті

Фото: Google maps

Малайзия располагается в юго-восточной Азии. Ее западная часть занимает юг полуострова Малакка, восточная — северо-западную часть острова Калимантан (Борнео).

Общая площадь страны — 329 847 квадратных километров. Это вдвое меньше площади Украины.

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Источник: ЦНС

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Армия России, Война в Украине, Донецкая область, Малайзія, Російська агресія
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