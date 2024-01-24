Россия завезла на ВОТ наемников из Малайзии — ЦНС
На временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, завербованные Россией на войну против Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным партизан, их сопровождает переводчик, а также бывшие вагнеровцы.
Сейчас боевики из Малайзии находятся на полигоне.
Кстати, в составе ВС страны-агрессора неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.
Где находится Малайзия на карте
Малайзия располагается в юго-восточной Азии. Ее западная часть занимает юг полуострова Малакка, восточная — северо-западную часть острова Калимантан (Борнео).
Общая площадь страны — 329 847 квадратных километров. Это вдвое меньше площади Украины.
Источник: ЦНС