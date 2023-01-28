В Украине могут воевать белорусские наемники в составе армии РФ — ГУР

Январь, 28 в 8:33

Вооруженные силы Беларуси не участвуют в боевых действиях на территории Украины, однако белорусы могут воевать с составе подразделений армии РФ в качестве наемников.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Наземных войск Беларуси на территории Украины нет из тех, кто участвует в полномасштабном вторжении со стороны рашистов. Но теоретически мы не можем исключать присутствия разного рода наемников из разных стран мира, — отметил он.

По его словам, иностранные наемники в составе российских оккупационных войск наблюдаются, но “белорусская армия вместе с регулярными войсками рашистов участия в настоящее время не принимает”.

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На днях городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области заметили военных из Беларуси.

По его словам, вероятно, они могут быть работниками частной военной компании.