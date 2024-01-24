Росія завезла на ТОТ найманців з Малайзії – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, завербовані Росією на війну проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними партизанів, їх супроводжує перекладач, а також колишні вагнерівці.

Зараз дивляться

Наразі бойовики з Малайзії перебувають на полігоні.

До речі, у складі ЗС країни-агресора неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Де розташована Малайзія на карті

Малайзія розташовується у південно-східній Азії. Її західна частина займає південь півострова Малакка, східна – північно-західну частину острова Калімантан (Борнео).

Загальна площа країни – 329 847 квадратних кілометри. Це вдвічі менше за площу України.

Джерело: ЦНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.