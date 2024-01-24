Росія завезла на ТОТ найманців з Малайзії – ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, завербовані Росією на війну проти України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними партизанів, їх супроводжує перекладач, а також колишні вагнерівці.
Наразі бойовики з Малайзії перебувають на полігоні.
До речі, у складі ЗС країни-агресора неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.
Де розташована Малайзія на карті
Малайзія розташовується у південно-східній Азії. Її західна частина займає південь півострова Малакка, східна – північно-західну частину острова Калімантан (Борнео).
Загальна площа країни – 329 847 квадратних кілометри. Це вдвічі менше за площу України.
Джерело: ЦНС