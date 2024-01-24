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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Будут требовать остановить импорт из Украины: в Польше фермеры начинают большие протесты

фури, блокада кордону, вантажівки
Фото: УНИАН

Сегодня, 24 января в Польше фермеры начинают общенациональный протест. Они требуют защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в частности Украины.

Об этом пишет RMF FM.

В более 150 местах по всей территории страны протестующие планируют выйти на дороги городов и сел со своими тракторами и другой техникой. Отмечается, что протест больше будет выглядеть не как блокада, а медленное движение колонны, или же демонстрации вдоль дороги.

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Что требуют фермеры в Польше

Основным требованием протеста является остановка “бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не придерживаются европейских стандартов”.

Фермеры настаивают, что оказались в неконкурентном положении из-за того, что они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры защиты окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Кроме того, они будут призывать готовить “стратегию по вступлению Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства” с разделением на сектора.

Вторым требованием польских аграриев является пересмотр общей европейской политики в сфере сельского хозяйства. В частности, их не устраивают многочисленные ограничения, связанные с Европейским зеленым курсом, фермеры на весь период до 2027 года хотят изменений и большей “гибкости” в национальной стратегии.

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