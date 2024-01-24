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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вимагатимуть зупинити імпорт з України: у Польщі фермери починають великі протести

фури, блокада кордону, вантажівки
Фото: УНІАН

Сьогодні, 24 січня у Польщі ферми починають загальнонаціональний протест. Вони вимогають захистити їх бізнес від імпорту з третіх країн, зокрема України.

Про це пише RMF FM.

У понад 150 місцях по всій території країни протестувальники планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою. Зазначається, що протест більше виглядатиме не як блокада, а повільний рух колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

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протести у польщі

Що вимагають фермери у Польщі

Основною вимогою протесту є зупинка “безконтрольного імпорту сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів”.

Фермери наполягають, що опинились у неконкурентному становищі через те, що вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не розповсюджуються.

Крім того, вони закликатимуть готувати “стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства” з поділом на сектори.

Другою вимогою польських аграріїв є перегляд спільної європейської політики у сфері сільського господарства. Зокрема, їх не влаштовують чисельні обмеження, пов’язані з Європейським зеленим курсом, фермери на увесь період до 2027 року хочуть змін та більшої “гнучкості” у національній стратегії.

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