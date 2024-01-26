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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

С марта в Украине заработают новые правила помощи ВПЛ — правительство

Денис Шмигаль, засідання уряду
Фото: Правительственный портал

В Украине с 1 марта начнут действовать новые правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые будут предусматривать выплаты для различных социальных групп.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 26 января.

Он начал с того, что одним из приоритетов правительства является помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.

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— За почти два года большой войны мы ни разу не задержали ни выплаты пенсий, ни выплаты субсидий, ни выплаты других социальных пособий, — сказал он.

Он также заявил, что в течение этой недели правительством были полностью закрыты выплаты всех пенсий за январь. В целом правительство направило на это почти 58 млрд грн, добавил Шмыгаль. Глава правительства добавил, что в феврале Кабмин так же профинансирует все пенсии, субсидии и все пособия в полной мере.

Денис Шмыгаль добавил, что также во время заседания правительства будет принято решение об автоматическом продлении всех выплат для всех ВПЛ до 1 марта.

— С 1 марта заработают новые справедливые правила помощи ВПЛ. Выплаты будут продлены еще на 6 месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров, для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы, для детей с инвалидностью, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, — сказал он.

Кроме того, будут продолжены выплаты для трудоспособных граждан, которые стали на учет в центры занятости или трудоустроились.

В общем, сообщил Шмыгаль, государство продолжит поддерживать выплатами более чем 1,5 млн ВПЛ.

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Также во время заседания Кабмина было сообщено, что на 1 февраля правительство ожидает утверждения в ЕС новой четырехлетней программы поддержки Украины на €50 млрд Ukraine Facility. По словам Шмыгаля, предварительно все 27 членов Евросоюза согласились поддержать эту программу.

Отдельно он прокомментировал намерения Белого дома предоставить Украине в этом году $11,8 млрд бюджетной поддержки. Для этого украинское правительство ожидает положительного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время.

Денис Шмыгаль отметил и решение из Вашингтона, которое назвал важным, а именно: одобрение законопроекта Комитетом по иностранным делам Сената США, который даст возможность конфисковать российские активы и передать их на усиление устойчивости и восстановление Украины.

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С марта в Украине заработают новые правила помощи ВПЛ — правительство

Источник: Кабмин
Война в Украине, ВПО, Денис Шмыгаль, Соціальні виплати, уряд
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