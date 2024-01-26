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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

З березня в Україні запрацюють нові правила допомоги ВПО – уряд

Денис Шмигаль, засідання уряду
Фото: Урядовий портал

В Україні з 1 березня почнуть діяти нові правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які передбачатимуть виплати для різних соціальних груп.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 26 січня.

Він почав з того, що одним з пріоритетів уряду є допомога тим, хто цього найбільше потребує.

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– За майже два роки великої війни ми жодного разу не затримали ні виплати пенсій, ні виплати субсидій, ні виплати інших соціальних допомог, – сказав він.

Він також заявив, що протягом цього тижня урядом були повністю закриті виплати усіх пенсій за січень. Загалом уряд спрямував на це майже 58 млрд грн, додав Шмигаль. Глава уряду додав, що у лютому Кабмін так само профінансує усі пенсії, субсидії та усі допомоги повною мірою.

Денис Шмигаль додав, що також під час засідання уряду буде ухвалено рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх ВПО до 1 березня.

– З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів, для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – сказав він.

Крім того, будуть продовжені виплати для працездатних громадян, які стали на облік в центри зайнятості або працевлаштувались.

Загалом, повідомив Шмигаль, держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 млн ВПО.

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Також під час засідання Кабміну було повідомлено, що на 1 лютого уряд очікує затвердження в ЄС нової чотирирічної програми підтримки України на €50 млрд Ukraine Facility. За словами Шмигаля, попередньо усі 27 членів Євросоюзу погодилися підтримати цю програму.

Окремо він прокоментував наміри Білого дому надати Україні цьогоріч $11,8 млрд бюджетної підтримки. Для цього український уряд очікує на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом.

Денис Шмигаль відзначив і рішення із Вашингтону, яке назвав важливим, а саме: схвалення законопроєкту Комітетом із закордонних справ Сенату США, який дасть можливість конфіскувати російські активи та передати їх на посилення стійкості та відбудову України.

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З березня в Україні запрацюють нові правила допомоги ВПО – уряд

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, ВПО, Денис Шмигаль, Соціальні виплати, уряд
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