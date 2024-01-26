Министерство социальной политики в ближайшие дни предоставит изменения в 709 постановление о выплате пособия на проживание внутренним переселенцам.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Изменения должны продолжить выплаты для уязвимых категорий ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), а именно — пенсионеров, людей с инвалидностью, женщин, женщин с детьми, а также для граждан, живущих на прифронтовых территориях.

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По словам Ирины Верещук, сейчас примерно 4,9 млн украинцев считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают помощь от государства.

— Количество меняется, оно несколько уменьшилось, потому что, собственно, по статусу или по определению, люди, которые выехали за границу и там проживают, они не являются ВПЛ, и постановление урегулировало этот вопрос. А также те люди, которые вернулись в свои дома. Они тоже не считаются внутренне перемещенными лицами, и поэтому незначительно уменьшается количество. Но есть люди, которые выезжают, и ежедневно продолжается эвакуация. Поэтому мы понимаем, что проблема есть, — подчеркнула Ирина Верещук.

Министр также отметила, что наши зарубежные партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты ВПЛ для их уменьшения или оптимизации.

— Речь идет о том, что по международным лекалам, два года достаточно для того, чтобы адаптироваться, — сказала Верещук.

Глава Минреинтеграции рассказала, что в 2022 году на выплаты переселенцам ушло 57 млрд грн. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 млрд грн.

Запланировано, что в 2024 году на помощь для ВПЛ направят 57 млрд грн.

По ее словам, уязвимые категории населения должны и в дальнейшем получать выплаты, а те, кто уже адаптировался, или получил жилье, или имеет высокооплачиваемую работу — нет. Поэтому подходы должны быть более справедливыми, отметила министр.

Ранее глава Минсоцполитики Оксана Жолнович заявила, что Кабмин продолжит социальные выплаты ВПЛ до 1 марта. Также она рассказала, что на 1 марта запланирована индексация пенсий.

Также Кабмин внес изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Что предусмотрено — детально читайте в новости.

Фото: Минреинтеграции

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