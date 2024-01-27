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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Дополнительная сессия УМТ-2024: зачем она нужна и как будет проходить

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Фото: Dreamstime

НМТ – это тест для поступления на бакалаврскую (магистерскую для медиков) степень вузов в 2022 году. Об особенностях проведения дополнительной сессии НМТ и сроках ее проведения в 2024 году, читайте материал Фактов ICTV.

Что такое дополнительная сессия НМТ

Результаты НМТ необходимы для поступления на любую форму обучения практически всем специальностям. Предусматривается проведение трех сессий: 

  • основной;
  • дополнительной;
  • специальной.

Специальная сессия проводится для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться на основную и дополнительную сессии.

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Кто может сдать тест на дополнительной сессии

В дополнительной сессии НМТ могут участвовать абитуриенты, которые не смогли это сделать в основной период.

Подача документов для участия в дополнительной сессии допускается в течение трех рабочих дней после основной, которую участник не смог завершить по ряду причин:

  • началась воздушная тревога за 20 минут до окончания тестирования и длилась более часа;
  • было установлено очень короткое время написания НМТ (например, 20-30 минут), а воздушная тревога длилась более часа;
  • возникли неполадки с интернетом во время тестирования и не были решены в течение 1 часа 15 минут;
  • резко ухудшилось состояния здоровья абитуриента.

Как попасть на дополнительную сессию НМТ 

Чтобы принять участие в дополнительной сессии, абитуриенты на Информационной странице должны были выбрать название населенного пункта, удобного для прохождения НМТ. Количество заявок в определенном городе, не должно быть больше количества рабочих мест. В противном случае город будет недоступен для выбора в списке.

Когда будет проходить дополнительная сессия НМТ в 2024 году

Министерство образования и науки утвердило даты сдачи национального мультипредметного теста-2024. Об этом сообщил глава МОН Оксен Лисовой в своем аккаунте в Facebook.

Основное и дополнительное тестирование будет проводится с 14 мая по 19 июля 2024 года. Абитуриенты пройдут тесты по четырем предметам. Один из предметов они выберут сами, а три уже определены:

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  • украинский язык; 
  • математика; 
  • история Украины.

Сессия НМТ будет проводиться один день и разделится на два двухчасовых этапа с 20-минутным перерывом:

  • первый – тесты по украинскому языку и математике; 
  • второй – тесты по истории Украины и выбранному предмету.

Участникам НМТ разрешено приносить воду, чтобы пить ее во время сдачи тестов, но бутылку с водой нужно будет оставить на столе с личными вещами.

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