НМТ-2024: МОН утвердило график тестирования

Министерство образования и науки Украины утвердило даты, в период которых будет происходить проведение Национального мультипредметного теста (НМТ) и дополнительной сессии НМТ.

Об этом на своей Facebook странице сообщил министр образования Оксен Лисовой.

О том, какие предметы являются обязательными, когда именно будет проходить НМТ и при каких условиях — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Когда состоится НМТ-2024

Как сообщил Лисовой, в Минобразования определили даты проведения УМТ — с 14 мая по 19 июля.

— В этот период состоится и основная, и дополнительная сессии, — сообщил он.

НМТ-2024: что известно

Нынешняя кампания хоть и продлится несколько дней, но, как сообщил министр Лисовой, тестирование для участников НМТ будет проходить в течение одного дня и будет состоять из двух этапов.

Первый этап будет предусматривать 120 минут на сдачу тестов по украинскому языку и математике, после чего для участников теста будет перерыв на 20 минут.

Второй этап тоже продлится 120 минут и будет включать тестирование по остальным предметам.

— Знаю, что тестирование по четырем предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Но в который раз подчеркиваю, что это делаем прежде всего ради безопасности поступающих и создания для всех равных условий. Такая модель дает возможность поступающему появиться в пункте тестирования только один раз. Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать для сдачи НМТ в соседний населенный пункт. К тому же, больше сессий, это большая вероятность попасть на воздушную тревогу, — пояснил Оксен Лисовой.

Министр также добавил, что информация о запрете употребления питьевой воды, которая ранее распространялась в сети, не соответствует действительности. Впрочем, за компьютером пользоваться ею будет запрещено.

— Приносить воду и пить ее во время тестирования можно! Оставить ее нужно на столе с личными вещами (причина — предотвращение пролития жидкости на компьютер, что может помешать сдать тестирование). Впрочем, в любой момент участники НМТ смогут подойти к столу с личными вещами и пополнить свой водный баланс, — написал он.

Предметы на НМТ-2024

В рамках вступительной кампании 2024 года участники тестирования будут сдавать НМТ по четырем предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины;

один на выбор.

Ранее Украинский центр оценивания качества образования утвердил данные о структуре, содержании и заданиях тестов. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Регистрация на НМТ-2024

Перед этим директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью школе Kevin рассказала, что регистрация для участия в НМТ-2024 начнется в марте и продлится до начала апреля. Ожидается, что позже будут объявлены конкретные даты, поскольку требует подтверждения график проведения тестирования.

Стоит отметить, что регистрация участников будет происходить исключительно в онлайн-режиме.

Участник будет должен создать персональный электронный кабинет, загрузить необходимые документы и внести данные о себе. После этого будущий участник НМТ сможет выбрать предметы, которые будет сдавать во время экзамена.

В течение регистрации можно будет вносить изменения во внесенную информацию, которая подается в электронном кабинете. Так, в случае изменения места прохождения или четвертого предмета абитуриент сможет внести обновленную информацию, которую он подал ранее, но только до окончания регистрации. После завершения периода регистрации изменить информацию будет невозможно.

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