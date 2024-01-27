Додаткова сесія НМТ-2024: навіщо вона потрібна та як відбуватиметься

НМТ – це тест для вступу на бакалаврський (магістерський для медиків) ступінь ЗВО у 2022 році. Про особливості додаткової сесії НМТ і терміни її проведення у 2024 році, читайте матеріал Фактів ICTV.

Що таке додаткова сесія НМТ

Результати НМТ необхідні для вступу на будь-яку форму навчання практично за всіма спеціальностями. Передбачається проведення трьох сесій:

основної;

додаткової;

спеціальної.

Спеціальна сесія проводиться для абітурієнтів, які з поважних причин не змогли зареєструватися на основну та додаткову сесії.

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Хто може скласти тест на додатковій сесії

У додатковій сесії НМТ можуть брати участь абітурієнти, які не змогли це зробити в основний період.

Подання документів для участі в додатковій сесії допускається протягом трьох робочих днів після основної, яку учасник не зміг завершити з низки причин:

розпочалася повітряна тривога за 20 хвилин до закінчення тестування і тривала понад годину;

було встановлено дуже короткий час написання НМТ (наприклад, 20-30 хвилин), а повітряна тривога тривала понад годину;

виникли неполадки з інтернетом під час тестування, які не було вирішено протягом 1 години 15 хвилин;

різко погіршився стан здоров’я абітурієнта.

Як потрапити на додаткову сесію НМТ

Щоб узяти участь у додатковій сесії, абітурієнти на Інформаційній сторінці мали обрати назву населеного пункту, зручного для проходження НМТ. Кількість заявок у певному місті, не повинна бути більшою за кількість робочих місць. В іншому разі місто буде недоступним для вибору в списку.

Коли відбуватиметься додаткова сесія НМТ у 2024 році

Міністерство освіти і науки затвердило дати складання національного мультипредметного тесту-2024. Про це повідомив глава МОН Оксен Лісовий у своєму акаунті у Facebook .

Основне та додаткове тестування проводитиметься з 14 травня до 19 липня 2024 року.

Абітурієнти пройдуть тести з чотирьох предметів. Один із предметів вони виберуть самі, а три вже визначено:

українська мова;

математика;

історія України.

Сесія НМТ проводитиметься один день і розділиться на два двогодинні етапи з 20-хвилинною перервою:

перший – тести з української мови та математики;

другий – тести з історії України та обраного предмета.

Учасникам НМТ дозволено приносити воду, щоб пити її під час складання тестів, але пляшку з водою потрібно буде залишити на столі з особистими речами.

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