Массовые расстрелы были не только в Киеве: кто спасал евреев во время Холокоста

Международное сообщество ежегодно 27 января чтит память жертв Холокоста. Это темная страница в истории человечества, когда нацистским режимом хладнокровно были убиты миллионы людей, прежде всего еврейского населения.

Памятной датой выбрали 27 января, поскольку именно в этот день войска первого Украинского фронта освободили узников одного из крупнейших нацистских лагерей смерти Аушвиц-Бинкернау. Решение утвердили на Генассамблее ООН в 2005 году.

Факты ICTV рассказывают, где были самые массовые казни еврейского населения в Украине и кто помогал в спасении евреев в Украине.

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После подписания соглашения о ненападении между СССР и Германией в августе 1939 года, более известного как пакт Молотова-Риббентропа, в сентябре нацисты атаковали Польшу. А через две недели воины СССР перешли польскую границу. После этого на украинских землях сосредоточилась едва ли не самая большая доля еврейского населения в Европе, что составила 2,7 млн человек.

Вскоре стороны диктаторов Сталина и Гитлера подписали еще несколько договоров о дружбе, торговле и границе. Но они утратили силу в июне 1941 года с вторжением армии Третьего Рейха в СССР.

Нападение было настолько молниеносным, что к ноябрю того же года, по сути, вся Украина, которая тогда была в составе СССР, попала под контроль Третьего Рейха. На оккупированных землях они образовали Рейхкомиссариат Украины со столицей в Ровно.

Еще в 1930 годах в терминологии национал-социалистов возникло слово Untermenschen, что буквально означало “недочеловек”. Это расистско-евгенический термин, которым маркировали евреев, цыган, славян и представителей негроидной и монголоидной рас. В противовес им противопоставляли арийцев (Herrenvölker).

В то же время, в отношении славян допускалось наличие “арийских” предков, поэтому таких представителей можно было “германизировать”. Немцы также разделяли славян, считая ближайшими к себе хорватов, болгар и босняков. Ниже стояли чехи, украинцы, словаки и белорусы. А поляки, сербы и россияне были на последнем месте.

За годы Второй мировой войны в Украине войсками Третьего Рейха и их пособниками были убиты более 1,5 млн евреев, среди которых женщины и дети. Нацисты идентифицировали их прежде всего по записям, используя книги переписи населения, списки членов синагог и пр.

Где нацисты убивали евреев в Украине

В Украине действовали две специальные Айнзацгруппы — оперативные разведывательные, военно-разведывательные части Службы безопасности, созданные немцами в пределах войск СС. Они убивали прежде всего еврейское гражданское население, а затем и представителей других национальностей.

Первым местом массового расстрела евреев в Украине стал Каменец-Подольский. По состоянию на 1939 год на территории Хмельницкой области проживало более 121 тыс. евреев, что составляло 6,3% всего (1 млн 739 тыс.) населения. Больше всего еврейских жителей было в Каменце-Подольском, Проскурове, Староконстантинове и Шепетовке.

В начале немецко-советской войны в июле 1941 войска 17-й армии Вермахта зашли на территорию области. Истребление еврейского населения началось вместе с оккупацией. Первый случай массового убийства зафиксирован 6 июля 1941 года, когда немецкие солдаты в местечке Купель убили 51 еврея.

В том же месяце генерал пехоты немецких войск Карл фон Рок издал ряд приказов о создании на оккупированных территориях украинской вспомогательной полиции и о регистрации и визуальном обозначении евреев в занятых населенных пунктах. Их обязали носить на верхней одежде на груди и спине желтые круги, в некоторых случаях звезды. Еще через несколько дней издали приказ о концентрации евреев в гетто.

На первом этапе немцы истребляли трудоспособную часть еврейского населения, но уже в августе от массовых расстрелов погибали также дети и пожилые люди. Всего с конца июля до начала сентября 1941 года на территории области произошло до 30 таких массовых расстрелов.

Наиболее кровавые расправы были совершены в Каменце-Подольском в течение 26-28 августа, когда было уничтожено более 23 тыс. местных и депортированных из Венгрии евреев.

В столице Рейхскомиссариата Украина Ровно в течение двух дней 5-6 ноября 1941 года было убито 17 тыс. евреев — почти все еврейское население города. Расстрел состоялся в урочище Сосенки.

Массовые расстрелы происходили в Бердичеве (погибло 14-15 тыс. евреев), Виннице (10 тыс.), Луцке (14 тыс.), Днепре, где за один день убили 10 тыс. евреев. В октябре 1941 года в Одессе румынской жандармерией за два дня 24-25 октября были убиты около 25 тыс. евреев. В этой акции немецкие войска участия не принимали.

Самым большим преступлением на территории Украины стала казнь еврейского населения в Бабьем Яру в Киеве, где 29-30 сентября нацисты убили 33 771 человека. Такие точные данные содержатся в отчете Айнзацгруппы С. Еврейское население города исчезло, а выжили единицы.

Среди жертв также были члены Организации украинских националистов, священники, советские военнопленные, ромы и пациенты психиатрической больницы. Позже, 22 февраля 1942 года немецкие войска расстреляли в Бабьем Яру поэтессу Елену Телигу. Днем ранее казнили ее мужа Михаила и поэта Ивана Рошко-Ирлявского.

Общее количество погибших в Бабьем Яру в период 1941-1943 годов, по разным оценкам, составляет от 70 тыс. до 100 тыс. человек. На украинских землях большинство еврейского населения погибло от пуль в оврагах и ямах на краю поселений, где они жили.

Кто спасал евреев

Немецкие войска за спасение евреев наказывали смертью, причем всю семью. Но, несмотря на это, украинцы были среди тех, кто больше всего в Европе спасал еврейские жизни.

По данным израильского Мемориального института Холокоста и героизма Яд Вашем, было документально подтверждено, что 2 659 украинцев спасали евреев во время Второй мировой войны. Больше было только поляков (7 112), нидерландцев (5 851) и французов (4 130).

Среди украинцев первой, кто получил звание Праведник народов мира, стала настоятельница греко-католического монастыря Елена Витер, которая укрывала от нацистов еврейских детей. В Киеве православный священник Алексей Глаголев вместе с семьей помогал многим евреям в оккупированном городе — предоставлял им убежище и помогал обеспечить фальшивыми документами.

Немалые усилия к спасению евреев приложил глава Украинской греко-католической церкви митрополит Андрей Шептицкий. Вместе с монахами он спас десятки еврейских детей, в частности будущего раввина Военно-воздушных сил Израиля Давида Кагане.

Известно также и о спасении еврейской девочки Ирины Райхенберг женой главного командира УПА Романа Шухевича Натальей. Во Львове семья Райхенбергов жила с ними по соседству, а после убийства немцами ее старшей сестры 7-летнюю девочку Наталья Шухевич прятала в своем доме.

Шухевич помог девочке изготовить документы на имя украинки, изменив ей год рождения и записав ее как дочь погибшего советского офицера. После того, как Гестапо в 1943 году арестовало Наталью, Роман Шухевич переправил Ирину в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре в 30 км от Львова. Там Ирина находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

В целом представители ОУН и УПА не раз помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы, была налажена целая действенная система. Поэтому десятки украинских националистов стали Праведниками мира.

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