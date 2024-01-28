Доход семьи Зеленского втрое упал за 2022 год — декларация

Доход семьи президента Украины Владимира Зеленского за 2022 год уменьшился до 3,7 млн гривен с 10,8 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Так, глава государства обнародовал декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.

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— Согласно декларации за 2021 год, доходы главы государства и членов его семьи составили 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 5 млн 359 тыс. 600 грн, — говорится в сообщении.

В течение 2021 года доходы семьи Зеленского преимущественно состояли из зарплаты, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общем, сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Примечательно, что доход семьи президента в 2021 году сократился на 11 млн 922 тыс., если сравнивать его с 2020 годом.

Отмечается, что Владимир Зеленский и в дальнейшем остается владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до его избрания на пост президента Украины.

— Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн. Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины вследствие начала полномасштабной агрессии России против нашей страны, — объясняется на сайте президента.

Кроме того, добавляется, что остаток денежных средств семьи Владимира Зеленского на конец 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

На сайте президента отмечается, что других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло.

Ранее Факты ICTV посылали запрос в Офис президента Украины, чтобы узнать какой является заработная плата Владимира Зеленского на посту главы государства.

Источник : Офис президента

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