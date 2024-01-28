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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Дохід родини Зеленського втричі впав за 2022 рік – декларація

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Дохід родини президента України Володимира Зеленського за 2022 рік зменшився до 3,7 млн гривень з 10,8 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Так, глава держави оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки.

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– Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи глави держави та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн, – йдеться у повідомленні.

Протягом 2021 року доходи родини Зеленського переважно складалися із зарплати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом, сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

Примітно, що дохід сім’ї президента у 2021 році скоротився на 11 млн 922 тис., якщо порівнювати його із 2020 роком.

Зазначається, що Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента України.

– Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім’ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн. Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни, – пояснюється на сайті президента.

Крім того, додається, що залишок грошових коштів родини Володимира Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже 1 млн 800 тис. гривень.

На сайті президента зазначається, що інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

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Раніше Факти ICTV надсилали запит до Офісу президента України, щоб дізнатись якою є заробітна плата Володимира Зеленського на посаді глави держави.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Олена Зеленська
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