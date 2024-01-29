Пригласим Украину в НАТО на определенном этапе — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оказание военной помощи Украины способно предотвратить новые войны в перспективе.

Если Россия достигнет успеха на поле боя, это станет поощрением других авторитарных режимов.

— Поэтому это хорошо для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить ее стать полноценным членом Альянса, — убежден политик

Столтенберг напомнил многолетнее противостояние Москвы волеизъявлению независимых государств по вступлению в Североатлантический блок.

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— Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, СССР называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать свой путь. Это право есть у Норвегии, у Швеции и Финляндии, а также у Украины, — пояснил он.

Напомним, 23 января Столтенберг и генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс заключили контракты на закупку около 220 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.

Они необходимы на фоне продолжения войны в Украине и активной поддержки Киева со стороны государств-партнеров.

Источник : Fox News

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