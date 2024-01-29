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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Запросимо Україну в НАТО на певному етапі – Столтенберг

Запросимо Україну в НАТО на певному етапі – Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надання військової допомоги Україні здатне запобігти новим війнам у перспективі.

Якщо Росія досягне успіху на полі бою, це стане заохоченням інших авторитарних режимів.

– Тому це добре для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом Альянсу, – переконаний політик

Столтенберг нагадав багаторічне протистояння Москви волевиявленню незалежних держав щодо вступу до Північноатлантичного блоку.

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— Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, СРСР називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати свій шлях. Це право має Норвегія, його має Швеція і Фінляндія, а також Україна, – пояснив він.

Нагадаємо, 23 січня Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс уклали контракти на закупівлю близько 220 тис. 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд.

Вони потрібні на тлі продовження війни в Україні та активної підтримки Києва з боку держав-партнерів.

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Джерело: Fox News
Єнс Столтенберг, Україна-НАТО
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