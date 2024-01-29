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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Лидер венгерских ультраправых заявил о претензиях на Закарпатье: реакция Кулебы

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкаи о претензиях на Закарпатье в случае потери украинской государственности из-за вторжения РФ.

Что сказал венгерский политик

– Относительно войны в Украине, наше сообщение очень простое: немедленное прекращение огня, мир и решение путем переговоров. Если эта война закончится потерей Украиной своей государственности, то как единственная венгерская партия, которая занимает такую позицию, позвольте мне дать сигнал, что мы претендуем на Закарпатье, – сказал Тороцкаи накануне, 28 января.

На брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто Кулеба сказал, что Тороцкаи “обламывает зубы” мечтами о Закарпатье, и поблагодарил Будапешт за официальную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

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– Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения… Но если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают такие заявления, обломают их тем более. И еще раз в этом контексте хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства Венгрии, – сказал Кулеба.

Ранее мы рассказывали, что в Венгрии готовы на компромисс по использованию бюджета ЕС для предложенного пакета помощи Украине в размере €50 млрд, что является значительным изменением в позиции Будапешта.

Главный политический советник венгерского премьера Балаж Орбан подтвердил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, которое свидетельствует о готовности идти на уступки, если другие “оговорки” были добавлены.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Закарпатье, Венгрия
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