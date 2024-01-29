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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Лідер угорських ультраправих заявив про претензії на Закарпаття: реакція Кулеби

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву лідера угорської партії Наша Батьківщина Ласло Тороцкаї про претензії на Закарпаття у разі втрати української державності через вторгнення РФ. 

Що сказав угорський політик

– Щодо війни в Україні, наше повідомлення дуже просте: негайне припинення вогню, мир і вирішення шляхом переговорів. Якщо ця війна закінчиться втратою Україною своєї державності, то як єдина угорська партія, яка займає таку позицію, дозвольте мені дати сигнал, що ми претендуємо на Закарпаття, – сказав Тороцкаї напередодні, 28 січня.

На брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто Кулеба сказав, що Тороцкаї “обламає зуби” мріями про Закарпаття, та подякував Будапешту за офіційну позицію з підтримки територіальної цілісності України.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки… Але якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють такі заяви, обламають їх тим більше. І ще раз у цьому контексті хочу подякувати Петеру за висловлення чіткої позиції уряду Угорщини, – сказав Кулеба.

Раніше ми розповідали, що в Угорщині готові на компроміс щодо використання бюджету ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі €50 млрд, що є значною зміною у позиції Будапешта.

Головний політичний радник угорського прем’єра Балаж Орбан підтвердив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність іти на поступки, якщо інші “застереження” були додані.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Закарпаття, Угорщина
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