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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Партнерам понадобится два года, чтобы сделать достаточное количество боеприпасов для ВСУ — FT

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Чтобы произвести и обеспечить Силы обороны Украины достаточным количеством боеприпасов, западным оборонным компаниям понадобится два года.

Как отмечает The Financial Times, партнеры Украины вынуждены увеличивать поставки и одновременно наращивать собственные оборонные арсеналы.

— Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков нет стимула тратиться на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону растут, что приводит к полному портфелю заказов, но длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок, — пишет издание.

Журналисты отмечают, что задержки поставок вооружения особенно болезненно ощущаются для бойцов ВСУ, находящихся на передовой.

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По данным The Financial Times, один из руководителей высшего звена заявил изданию, что западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов, чтобы украинские солдаты были обеспечены ими так же хорошо, как оккупанты.

Оружие для Украины

Ранее мы рассказывали, что крупнейший концерн по производству бронетехники и вооружений Rheinmetall намерен в рекордно короткие сроки построить в Германии завод по производству снарядов.

Боеприпасы прямо с конвейера будут оперативно поставляться в страны-партнеры, в том числе и в Украину.

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боєприпаси, Война в Украине, Зброя для України, ВСУ
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