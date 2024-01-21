Не только F-16: Игнат объяснил, какое оружие способно изменить ход войны в Украине

Украине необходимы определенные технологии, чтобы кардинально изменить ход боевых действий и закончить полномасштабную войну. В этом поможет высокотехнологичное дальнобойное вооружение.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украина не может воевать с армией, которая обходит количественно и технологически.

Какое оружие способно изменить ход войны

По словам Игната, помимо многофункциональных истребителей F-16, Украине необходимо дальнобойное оружие.

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— Нам нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну. Это высокотехнологичное дальнобойное оружие. Например, ATACMS. Ждем решения немецкого правительства о Taurus. Есть StormShadow, поэтому надо, чтобы к британским и французским ракетам присоединилась немецкие, — отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что Украине нужно иметь большее количество вооружения, чтобы атаковать врага еще эффективнее. Это станет серьезной помощью Сухопутным войскам ВСУ.

— Мы понимаем, в каких условиях сейчас воюют на фронте. Если здесь погода за окном в тыловых регионах плохая, то там условия становятся непростыми. Стреляет артиллерия, авиация, над головой дроны. Это очень тяжелый труд, — обратил внимание спикер ВС ВСУ.

Источник : Фокус

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