Партнерам знадобиться два роки, щоб зробити достатню кількість боєприпасів для ЗСУ – FT

Щоб виробити та забезпечити Сили оборони України достатньою кількістю боєприпасів, західним оборонним компаніям знадобиться два роки.

Як зазначає The Financial Times, партнери України змушені збільшувати постачання та одночасно нарощувати власні оборонні арсенали.

– Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків немає стимулу витрачатися на зброю. Однак у періоди нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повного портфеля замовлень, але тривалих затримок, оскільки компаніям бракує кваліфікованих працівників для заповнення ланцюжка постачань, – пише видання.

Журналісти зазначають, що затримки постачань озброєння особливо болюче відчуваються для бійців ЗСУ, що перебувають на передовій.

Зараз дивляться

За даними The Financial Times, один із керівників вищої ланки заявив виданню, що західним оборонним компаніям знадобиться два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів, щоб українські солдати були забезпечені ними так само добре, як окупанти.

Зброя для України

Раніше ми розповідали, що найбільший концерн з виробництва бронетехніки та озброєнь Rheinmetall має намір у рекордно короткий термін збудувати в Німеччині завод з виробництва снарядів.

Боєприпаси прямо з конвеєра оперативно поставлятимуться до країн-партнерів, зокрема й Україні.

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