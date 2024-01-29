Зеленский о ракетах Taurus: Недоверие будет очень дорого стоить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что непредоставление Украине авиационных крылатых ракет Taurus может дорого обойтись.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Сильные страны не приложили усилий

На вопрос журналистки, разочаровывает ли Зеленского то, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор колеблется относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, президент ответил, что это вопрос не о Шольце лично.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что страны с сильным влиянием, сильной экономикой в свое время не приложили усилий, чтобы остановить оккупацию части Украины еще в 2014 году. Президент разочарован, что люди не сразу включаются в те или иные вызовы в мире.

— Это не касается только Олафа. Это касается лидеров Европы и Соединенных Штатов. Я просто разочарован, что люди в целом более прагматичны сегодня в мире и не сразу включаются в те или иные вызовы, — заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что разочарован не Олафом Шольцем, а политикой Германии, которая во время российской оккупации Крыма не сыграла необходимую для Украины роль.

— И я только могу быть разочарован одним, что Германия не играла ту роль, которую должна была играть во время первой оккупации Украины. Роль, на которую Украина так заслуживала. Которую так заслуживала Европа и мир и которую так заслуживали все те люди, которые тогда были живы и которых потом не стало во время полномасштабной войны, — подчеркнул Зеленский в интервью.

На видео с 32:00

Относительно ракет Taurus, то Зеленский считает, что этот вопрос каким-то образом изменится.

— Ты или веришь, что Украина права и Россию надо поставить на место, и тогда у тебя один, два, три, четыре, пять шагов, которые, как ты сам считаешь, нужно сделать и как усиливать Украину… — сказал Зеленский.

По его убеждению, неверие в Украину может очень дорого обойтись.

Taurus для Украины

Ранее в федеральном правительстве Германии заявили, что не планируют поставлять Украине ракеты Taurus. При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер и бывший федеральный президент Йоахим Гаук считают, что следует немедленно передать Украине Taurus.

В свою очередь правительство Великобритании направило партнерам Германии предложение, как можно предоставить Украине ракеты Taurus. А в Германии заявили, что ничего не знают о предложениях Великобритании.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.