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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський про ракети Taurus: Недовіра дуже дорого коштуватиме

Зеленський про ракети Taurus: Недовіра дуже дорого коштуватиме
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ненадання Україні авіаційних крилатих ракет Taurus може дорого обійтися.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Сильні країни не доклали зусиль

На запитання журналістки, чи розчаровує Зеленського те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі вагається щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus, президент відповів, що це питання не про Шольца особисто.

Зараз дивляться

Зеленський зауважив, що країни із сильним впливом, сильною економікою свого часу не доклали зусиль, щоб зупинити окупацію частини України ще у 2014 році. Президент розчарований, що люди не одразу включаються у ті чи інші виклики у світі.

– Це не стосується тільки Олафа. Це стосується лідерів Європи і Сполучених Штатів. Я просто розчарований, що люди загалом більш прагматичні сьогодні у світі і не одразу включаються у ті чи інші виклики, – заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що розчарований не Олафом Шольцем, а політикою Німеччини, яка під час російської окупації Криму не зіграла важливу для України роль.

– І я тільки можу бути розчарований одним, що Німеччина не грала ту роль, яку повинна була грати під час першої окупації України Роль, на яку Україна так заслуговувала. На яку так заслуговувала Європа і світ і на яку так заслуговували усі ті люди, які тоді були живі і яких потім не стало під час повномасштабної війни, – наголосив Зеленський в інтерв’ю.

На відео з 32:00

Щодо ракет Taurus, то Зеленський вважає, що щодо цього питання будуть зміни.

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– Ти або віриш, що Україна має рацію і Росію треба поставити на місце, і тоді у тебе один, два, три, чотири, п’ять кроків, які, як ти сам вважаєш, потрібно зробити і підсилити Україну… – сказав Зеленський.

На його переконання, невіра в Україну може дуже дорого обійтися.

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Олаф Шольц

Taurus для України

Раніше у федеральному уряді Німеччини заявили, що не планують постачати Україні ракети Taurus. Водночас прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер і колишній федеральний президент Йоахім Гаук вважають, що слід негайно передати Україні Taurus.

Своєю чергою уряд Великої Британії направив партнерам Німеччини пропозицію, як можна надати Україні ракети Taurus. А в Німеччині заявили, що нічого не знають про пропозиції Великої Британії.

Taurus, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Німеччина, Олаф Шольц
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