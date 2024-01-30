На саммите 1 февраля лидеры ЕС акцентируют на необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет

На саммите 1 февраля лидеры стран Европейского Союза подтвердят свою решимость продолжать предоставлять Украине “своевременную, предсказуемую и стабильную военную помощь”.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ Евросовета, с которым оно ознакомилось.

В нем говорится также, что Евросовет подтверждает настоятельную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет.

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При этом отмечается, что проект выводов саммита оставляет открытым вопрос о внесении дополнительных €5 млрд на помощь Украине в Европейский фонд мира, который используется для финансирования поставок оружия Киеву.

Также агентство пишет, что главной темой саммита ЕС в Брюсселе будет попытка достичь согласия по финансовой помощи Украине на сумму в €50 млрд на четыре года, который на предыдущем саммите ветировала Венгрия.

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что готов поддержать предоставление Украине помощи из бюджета ЕС в размере €50 млрд.

По его словам, Будапешт поддержит выделение помощи, только если сумму ежегодно будут утверждать во время голосования.

Источник : Reuters

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