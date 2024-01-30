Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На саміті 1 лютого лідери ЄС наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет

прапори ЄС
Фото: Depositphotos

На саміті 1 лютого лідери країн Європейського Союзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати Україні “своєчасну, передбачувану та стійку військову допомогу”.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на документ Євроради, з яким воно ознайомилося.

У ньому йдеться також, що Єврорада підтверджує нагальну необхідність прискорити доставку боєприпасів і ракет.

Зараз дивляться

Зазначається, що проєкт висновків саміту залишає відкритим питання щодо внесення додаткових €5 млрд на допомогу Україні до Європейського фонду миру, який використовується для фінансування поставок зброї Києву.

Також агентство пише, що головною темою саміту ЄС у Брюсселі буде спроба досягти згоди щодо фінансової допомоги Україні на суму у €50 млрд на чотири роки, який на попередньому саміті ветувала Угорщина.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати надання Україні допомоги із бюджету ЄС у розмірі €50 млрд.

За його словами, Будапешт підтримає виділення допомоги, лише якщо суму щороку будуть затверджувати під час голосування.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Reuters
Європейський Союз, Саміт, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як українцям змінити місце проживання у межах ЄС в 2024 році — розповіли в Migronium
На саміті 1 лютого лідери ЄС наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет
Зеленський візьме участь у саміті ЄС 1 лютого у форматі онлайн
Володимир Зеленський
Орбан погодився не накладати вето на €50 млрд від ЄС Україні, але назвав умову
На саміті 1 лютого лідери ЄС наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет
Індекс корупції: Україна показала один із найкращих результатів за рік
гроші долар
Агресії РФ можна було б уникнути, НАТО відчуває провину перед Україною – Джонсон
На саміті 1 лютого лідери ЄС наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь