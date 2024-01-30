На саміті 1 лютого лідери ЄС наголосять на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет
На саміті 1 лютого лідери країн Європейського Союзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати Україні “своєчасну, передбачувану та стійку військову допомогу”.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на документ Євроради, з яким воно ознайомилося.
У ньому йдеться також, що Єврорада підтверджує нагальну необхідність прискорити доставку боєприпасів і ракет.
Зазначається, що проєкт висновків саміту залишає відкритим питання щодо внесення додаткових €5 млрд на допомогу Україні до Європейського фонду миру, який використовується для фінансування поставок зброї Києву.
Також агентство пише, що головною темою саміту ЄС у Брюсселі буде спроба досягти згоди щодо фінансової допомоги Україні на суму у €50 млрд на чотири роки, який на попередньому саміті ветувала Угорщина.
Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати надання Україні допомоги із бюджету ЄС у розмірі €50 млрд.
За його словами, Будапешт підтримає виділення допомоги, лише якщо суму щороку будуть затверджувати під час голосування.