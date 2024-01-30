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Оператор lifecell за полмиллиарда долларов может приобрести компания из Франции

Оператор lifecell за полмиллиарда долларов может приобрести компания из Франции

Крупнейший телекоммуникационный оператор Турции сообщил, что продает свой украинский бизнес инвестиционной компании французского миллиардера Ксавье Ниеля NJJ Capital по цене $525 млн.

Как отмечает Bloomberg, компания Turkcell Iletisim Hizmetleri AS согласилась продать бизнес, включая Lifecell LLC, Global Bilgi LLC и UkrTower LLC, компании NJJ в декабре по нераскрытой цене.

Отмечается, что окончательная стоимость будет определена при закрытии сделки с учетом денежного и долгового положения подразделения, говорится в сообщении Turkcell, опубликованном во вторник. Это произошло после того, как в понедельник NJJ заявила, что цена сделки составит более $500 млн.

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Издание добавляет, что Ниель собрал большой портфель телекоммуникационных компаний, охватывающий Европу, Африку и Латинскую Америку. Через свою инвестиционную компанию Iliad он уже присутствует в соседней Польше, поэтому расширение посредством операторов в Украине “имеет смысл”, сказал Ниель на пресс-конференции в понедельник.

Turkcell открыл свой бизнес Lifecell в 2005 году. Это подразделение входит в тройку самых крупных операторов в Украине и составляет 76% международного бизнеса Turkcell с доходом в 3 млрд грн ($79 млн) в третьем квартале прошлого года от 9,1 млн пользователей, согласно веб-сайту компании.

И Turkcell, и Ниель заявили, что сделка ожидает проверки со стороны регулирующих органов, включая “зеленый свет” от украинского антимонопольного органа.

Во вторник в Стамбуле акции Turkcell подорожали до 71 лиры, что является историческим максимумом.

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Фото: lifecell

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