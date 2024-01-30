Оператор lifecell за полмиллиарда долларов может приобрести компания из Франции

Крупнейший телекоммуникационный оператор Турции сообщил, что продает свой украинский бизнес инвестиционной компании французского миллиардера Ксавье Ниеля NJJ Capital по цене $525 млн.

Как отмечает Bloomberg, компания Turkcell Iletisim Hizmetleri AS согласилась продать бизнес, включая Lifecell LLC, Global Bilgi LLC и UkrTower LLC, компании NJJ в декабре по нераскрытой цене.

Отмечается, что окончательная стоимость будет определена при закрытии сделки с учетом денежного и долгового положения подразделения, говорится в сообщении Turkcell, опубликованном во вторник. Это произошло после того, как в понедельник NJJ заявила, что цена сделки составит более $500 млн.

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Издание добавляет, что Ниель собрал большой портфель телекоммуникационных компаний, охватывающий Европу, Африку и Латинскую Америку. Через свою инвестиционную компанию Iliad он уже присутствует в соседней Польше, поэтому расширение посредством операторов в Украине “имеет смысл”, сказал Ниель на пресс-конференции в понедельник.

Turkcell открыл свой бизнес Lifecell в 2005 году. Это подразделение входит в тройку самых крупных операторов в Украине и составляет 76% международного бизнеса Turkcell с доходом в 3 млрд грн ($79 млн) в третьем квартале прошлого года от 9,1 млн пользователей, согласно веб-сайту компании.

И Turkcell, и Ниель заявили, что сделка ожидает проверки со стороны регулирующих органов, включая “зеленый свет” от украинского антимонопольного органа.

Во вторник в Стамбуле акции Turkcell подорожали до 71 лиры, что является историческим максимумом.

Фото: lifecell

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