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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Оператор lifecell за пів мільярда доларів може придбати компанія з Франції

Оператор lifecell за пів мільярда доларів може придбати компанія з Франції

Найбільший телекомунікаційний оператор Туреччини повідомив, що продає свій український бізнес інвестиційній компанії французького мільярдера Ксав’є Нієля NJJ Capital за ціною $525 млн.

Як зазначає Bloomberg, компанія Turkcell Iletisim Hizmetleri AS погодилася продати бізнес, включно з Lifecell LLC, Global Bilgi LLC і UkrTower LLC, компанії NJJ у грудні за нерозкритою ціною.

Зазначається, що остаточну вартість буде визначено під час закриття угоди з урахуванням грошового і боргового становища підрозділу, йдеться в повідомленні Turkcell, опублікованому у вівторок. Це сталося після того, як у понеділок NJJ заявила, що ціна угоди становитиме понад $500 млн.

Зараз дивляться

Видання додає, що Нієль зібрав великий портфель телекомунікаційних компаній, що охоплює Європу, Африку і Латинську Америку. Через свою інвестиційну компанію Iliad він уже присутній у сусідній Польщі, тому розширення за допомогою операторів в Україні “має сенс”, сказав Нієль на пресконференції в понеділок.

Turkcell відкрив свій бізнес Lifecell у 2005 році. Цей підрозділ входить до трійки найбільших операторів в Україні і становить 76% міжнародного бізнесу Turkcell з доходом у 3 млрд грн ($79 млн) у третьому кварталі минулого року від 9,1 млн користувачів, згідно з вебсайтом компанії.

І Turkcell, і Нієль заявили, що угода очікує на перевірку з боку регулювальних органів, включно із “зеленим світлом” від українського антимонопольного органу.

У вівторок у Стамбулі акції Turkcell подорожчали до 71 ліри, що є історичним максимумом.

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Фото: lifecell

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