В Днепре курсантка притворилась бойцом ВСУ и обманула девушку с сайта знакомств

Курсантка одного из правоохранительных вузов Днепра выманила более 800 тыс. гривен на сайте знакомств, девушке сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Девушка зарегистрировала фейковую анкету под мужским именем, а фото украла со страницы настоящего человека в одной из соцсетей. Познакомившись с другой девушкой, она начала писать ей романтические сообщения от имени вымышленного парня.

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Потерпевшая, не подозревая, кто на самом деле скрывается за анкетой, дала свой номер телефона и начала переписываться в мессенджерах, а также периодически общаться по телефону.

— Для того, чтобы голос ухажера не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связках, поэтому так и разговаривает, — говорится в в сообщении.

Позже “ухажер” написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится. Он периодически отправлял девушке подарки через свою племянницу, которой оказалась сама подозреваемая.

В один из моментов “боец” сообщил, что попал вблизи Бахмута под вражеский обстрел и получил серьезное ранение. Он начал просить деньги на операцию.

— Считая мужчину своим парнем, потерпевшая, одолжив у знакомых и родственников более 800 тыс. гривен, все отправила на счет мошенницы, — отметили в ГБР.

Курсантке сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Также судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее столичные правоохранители разоблачили преступную группировку из 13 человек, которая присвоила в Киеве 16 квартир.

Источник : ГБР

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