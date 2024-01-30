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В Киеве задержали агента ФСБ, шпионившего за 3 штурмовой бригадой — СБУ

У Києві затримали агента ФСБ
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.

По его указанию киевлянин собирал разведданные о Силах обороны и стратегической инфраструктуре.

Главной его задачей было выявление локаций запасных командных пунктов 3 отдельной штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

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Российский агент также передавал врагу координаты энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают электроэнергией и теплом большую часть гражданской инфраструктуры столицы — это электроподстанции и магистральные линии электропередачи, котельные Киевтеплоэнерго.

Эту информацию РФ использовала для подготовки новых ударов по военной и критической инфраструктуре.

Кроме того, по указанию кураторов предатель пытался устроиться на оборонный завод, чтобы собирать секретную информацию о видах и количестве вооружений.

Но намерения российского агента разоблачили сотрудники СБУ, его задержали во время выполнения очередного задания.

Чтобы выявить локации потенциальных целей, киевлянин обходил улицы столицы и ее окрестности и скрыто фотографировал объекты. За каждое выполненное задание ФСБ перечисляла на его банковскую карточку так называемое вознаграждение.

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У Києві затримали агента ФСБ

Фото: СБУ

В квартире задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором и банковские карты, на которые он получал российские деньги.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Подозреваемый под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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сбу

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, ВСУ, Київ, Російська агресія, СБУ, ФСБ, Шпигуни
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