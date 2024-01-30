В Киеве задержали агента ФСБ, шпионившего за 3 штурмовой бригадой — СБУ
Сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.
По его указанию киевлянин собирал разведданные о Силах обороны и стратегической инфраструктуре.
Главной его задачей было выявление локаций запасных командных пунктов 3 отдельной штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.
Российский агент также передавал врагу координаты энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают электроэнергией и теплом большую часть гражданской инфраструктуры столицы — это электроподстанции и магистральные линии электропередачи, котельные Киевтеплоэнерго.
Эту информацию РФ использовала для подготовки новых ударов по военной и критической инфраструктуре.
Кроме того, по указанию кураторов предатель пытался устроиться на оборонный завод, чтобы собирать секретную информацию о видах и количестве вооружений.
Но намерения российского агента разоблачили сотрудники СБУ, его задержали во время выполнения очередного задания.
Чтобы выявить локации потенциальных целей, киевлянин обходил улицы столицы и ее окрестности и скрыто фотографировал объекты. За каждое выполненное задание ФСБ перечисляла на его банковскую карточку так называемое вознаграждение.
В квартире задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором и банковские карты, на которые он получал российские деньги.
Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Подозреваемый под стражей, ему грозит пожизненное заключение.