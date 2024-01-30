Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Дніпрі курсантка прикинулась бійцем ЗСУ і ошукала дівчину із сайту знайомств

У Дніпрі курсантка прикинулась бійцем ЗСУ і ошукала дівчину із сайту знайомств
Фото: ДБР

Курсантка одного з правоохоронних вишів Дніпра видурила понад 800 тис. гривень на сайті знайомств, дівчині повідомили про підозру.

Про цеповідомляє Держбюро розслідувань.

Дівчина зареєструвала фейкову анкету під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соцмереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця.

Зараз дивляться

Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

– Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє, – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі курсантка правоохоронного вишу виманила у дівчини на сайті знайомств понад 800 тис. грн

Згодом “залицяльник” написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде. Він періодично відправляв дівчині подарунки через свою племінницю, якою виявилася сама підозрювана.

В один з моментів “боєць” повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне поранення. Він почав просити гроші на операцію.

– Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки, – зазначили у ДБР.

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше столичні правоохоронці викрили злочинне угруповання із 13 осіб, яке привласнило у Києві 16 квартир.

Читайте також
У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за 3 штурмовою бригадою – СБУ
У Києві затримали агента ФСБ

Джерело: ДБР
Дніпро, сайт знайомств, шахрайство
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ розширили плацдарми на лівобережжі Херсонщини – Гуменюк
воїни ЗСУ
Над Дніпром знищили російську ракету Х-59
ППО ЗСУ
Вибух у Дніпрі: Повітряні сили ліквідували ворожу ракету
вибух
Розглядається замах на вбивство: у Дніпрі вибухнуло авто з людьми
У Дніпрі курсантка прикинулась бійцем ЗСУ і ошукала дівчину із сайту знайомств
У Дніпрі побили відомого актора: що про це відомо та що кажуть у поліції
У Дніпрі курсантка прикинулась бійцем ЗСУ і ошукала дівчину із сайту знайомств

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь