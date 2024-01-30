У Дніпрі курсантка прикинулась бійцем ЗСУ і ошукала дівчину із сайту знайомств

Курсантка одного з правоохоронних вишів Дніпра видурила понад 800 тис. гривень на сайті знайомств, дівчині повідомили про підозру.

Про цеповідомляє Держбюро розслідувань.

Дівчина зареєструвала фейкову анкету під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соцмереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця.

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Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

– Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє, – йдеться у повідомленні.

Згодом “залицяльник” написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде. Він періодично відправляв дівчині подарунки через свою племінницю, якою виявилася сама підозрювана.

В один з моментів “боєць” повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне поранення. Він почав просити гроші на операцію.

– Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки, – зазначили у ДБР.

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше столичні правоохоронці викрили злочинне угруповання із 13 осіб, яке привласнило у Києві 16 квартир.

Джерело : ДБР

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