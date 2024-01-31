Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается

Правительство расширило помощь для внутренне перемещенных лиц. Изменения касаются ВПЛ и украинских искателей убежища, которые будут возвращаться из-за границы, но еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов.

Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

Указано, что соответствующее постановление было принято для того, чтобы семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее использовать помощь малообеспеченным.

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Выплаты ВПЛ будут назначаться на 6 месяцев:

для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за рубежом, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили единый социальный взнос (ЕСВ);

для семей ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Чтобы поспособствовать возвращению граждан к экономически независимой и самостоятельной жизни, расширение выплат ВПЛ сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.

— Речь идет о тех семьях ВПЛ или гражданах, которые возвращаются в Украину, в которых есть неработающие трудоспособные лица. Они должны в течение 2 месяцев после назначения помощи ВПЛ трудоустроиться или стать на учет в Госцентре занятости, — добавили в ведомстве.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что будет с выплатами ВПЛ в этом году.

Источник : Минреинтеграции

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