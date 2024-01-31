Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается
Правительство расширило помощь для внутренне перемещенных лиц. Изменения касаются ВПЛ и украинских искателей убежища, которые будут возвращаться из-за границы, но еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов.
Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.
Указано, что соответствующее постановление было принято для того, чтобы семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее использовать помощь малообеспеченным.
Помощь переселенцам, которые вернулись из-за границы
Выплаты ВПЛ будут назначаться на 6 месяцев:
- для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за рубежом, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили единый социальный взнос (ЕСВ);
- для семей ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.
Чтобы поспособствовать возвращению граждан к экономически независимой и самостоятельной жизни, расширение выплат ВПЛ сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.
— Речь идет о тех семьях ВПЛ или гражданах, которые возвращаются в Украину, в которых есть неработающие трудоспособные лица. Они должны в течение 2 месяцев после назначения помощи ВПЛ трудоустроиться или стать на учет в Госцентре занятости, — добавили в ведомстве.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что будет с выплатами ВПЛ в этом году.