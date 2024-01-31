Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Срочно
Взрывы в Полтаве: в ОВА прокомментировали удар РФ
Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в ВР — Гончаренко
На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок
Кубок Азии-2023 по футболу: фавориты, где смотреть и расписание матчей
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается

поїзд ВПО
Фото: Pixabay

Правительство расширило помощь для внутренне перемещенных лиц. Изменения касаются ВПЛ и украинских искателей убежища, которые будут возвращаться из-за границы, но еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов.

Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

Указано, что соответствующее постановление было принято для того, чтобы семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее использовать помощь малообеспеченным.

Сейчас смотрят

Помощь переселенцам, которые вернулись из-за границы

Выплаты ВПЛ будут назначаться на 6 месяцев:

  • для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за рубежом, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили единый социальный взнос (ЕСВ);
  • для семей ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Чтобы поспособствовать возвращению граждан к экономически независимой и самостоятельной жизни, расширение выплат ВПЛ сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.

— Речь идет о тех семьях ВПЛ или гражданах, которые возвращаются в Украину, в которых есть неработающие трудоспособные лица. Они должны в течение 2 месяцев после назначения помощи ВПЛ трудоустроиться или стать на учет в Госцентре занятости, — добавили в ведомстве.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что будет с выплатами ВПЛ в этом году.

Читайте также
Выплаты ВПЛ в феврале 2024 года: каких изменений ожидать переселенцам
Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Минреинтеграции
ВПО, за кордон, Переселенці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине хотят изменить правила выезда военнообязанных за границу: что известно
Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается
Выплаты ВПЛ в феврале 2024 года: каких изменений ожидать переселенцам
Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается
Обсуждение законопроекта о мобилизации и пересмотр выплат ВПЛ: новости 26 января
Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается
С марта в Украине заработают новые правила помощи ВПЛ — правительство
Денис Шмигаль, засідання уряду
Партнеры требуют оптимизации: Верещук рассказала, что будет с выплатами ВПЛ в этом году
Кабмин расширил помощь для переселенцев: кого касается

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь