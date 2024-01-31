Кабмін розширив допомогу для переселенців: кого стосується

Уряд розширив допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Зміни стосуються ВПО та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Зазначено, що відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим.

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Виплати ВПО призначатимуться на 6 місяців:

для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, розширення виплат ВПО поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

– Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є працездатні особи, що не працюють. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги ВПО працевлаштуватись або стати на облік у Держцентрі зайнятості, – додали у відомстві.

Раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що буде з виплатами ВПО цього року.

Джерело : Мінреінтеграції

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