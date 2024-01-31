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Пересмотр помощи Украине каждый год: в ЕС рассказали, согласятся ли на условия Орбана

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

ЕС согласен ежегодно пересматривать программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине €50 млрд в течение четырех лет.

Об этом накануне саммита лидеров ЕС, который пройдет 1 февраля, пишет газета Financial Times.

В проекте выводов саммита говорится, что лидеры Евросоюза “каждый год будут проводить дебаты по имплементации программы”. И для этого не требуется единогласное решение стран ЕС.

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На ежегодном пересмотре финансовой помощи Украине настаивает Венгрия, в частности ее премьер-министр Виктор Орбан. Другие страны, чтобы не давать Венгрии дополнительных возможностей блокировать помощь Украине, выступают против этого.

Орбан хочет, чтобы ежегодное решение о продлении помощи Украине было единогласным.

FT сообщает, что за день до саммита до сих пор отсутствует информация, согласится ли Орбан на такие условия.

— По состоянию на сейчас у нас нет соглашения, — сказал изданию один из европейских дипломатов.

Напомним, что ранее Орбан заявил, что готов поддержать предоставление Украине помощи из бюджета Европейского Союза в размере €50 млрд, но только если сумму ежегодно будут утверждать во время голосования.

В декабре 2023 года Орбан наложил вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд от ЕС.

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Не так давно издание Financial Times сообщило, что ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите Евросовета. Так, лидеры ЕС предложили обходной путь, который предусматривает соглашение между 26 странами-членами и Украиной. Это также лишит Будапешт доступа к связанным фондам ЕС, например, по вопросам миграции.

ЕС, Война в Украине, Віктор Орбан, макрофінансова допомога, Венгрия
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