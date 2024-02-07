Возле Буковеля зафиксировали землетрясение

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Земные толчки силой 2,6 балла по шкале Рихтера специалисты зафиксировали вблизи Буковеля.

Землетрясение в Украине

По данным Главного центра специального контроля, источник землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, находится на глубине 4 км и расстоянии 12 км от города Яремче.

В Главном центре специального контроля объяснили, что по классификации это землетрясение в Украине можно отнести к еле ощутимым.

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