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Юлия Захарченко, редактор ленты

Возле Буковеля зафиксировали землетрясение

Землетрус
Фото: Depositphotos

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Земные толчки силой 2,6 балла по шкале Рихтера специалисты зафиксировали вблизи Буковеля.

Землетрясение в Украине

По данным Главного центра специального контроля, источник землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, находится на глубине 4 км и расстоянии 12 км от города Яремче.

В Главном центре специального контроля объяснили, что по классификации это землетрясение в Украине можно отнести к еле ощутимым.

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Ранее Факты ICTV объясняли, что такое землетрясение, причины его возникновения и характеристики, а также вспомнили крупнейшие землетрясения в истории человечества.

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Ивано-Франковская область, Буковель, Землетрясение, Землетрясение в Украине, Землетрясение, Яремче
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