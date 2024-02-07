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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Біля Буковелю зафіксували землетрус

Землетрус
Фото: Depositphotos

В Івано-Франківській області стався землетрус. Земні поштовхи силою 2,6 бала за шкалою Ріхтера фахівці зафіксували поблизу Буковеля.

Землетрус в Україні

За даними Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу, яке відбулося вранці 6 лютого, розташоване на глибині 4 км і відстані 12 км від міста Яремче.

У Головному центрі спеціального контролю пояснили, що за класифікацією цей землетрус в Україні можна віднести до ледве відчутних.

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Землетруси в Україні: біля Буковелю зафіксовано ще один

Раніше Факти ICTV пояснювали, що таке землетрус, причини його виникнення та характеристики, а також згадали найбільші землетруси в історії людства.

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Івано-Франківська область, Буковель, Землетрус, Землетрус в Україні, Землетрясение, Яремче
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