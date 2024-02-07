Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Біля Буковелю зафіксували землетрус
В Івано-Франківській області стався землетрус. Земні поштовхи силою 2,6 бала за шкалою Ріхтера фахівці зафіксували поблизу Буковеля.
Землетрус в Україні
За даними Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу, яке відбулося вранці 6 лютого, розташоване на глибині 4 км і відстані 12 км від міста Яремче.
У Головному центрі спеціального контролю пояснили, що за класифікацією цей землетрус в Україні можна віднести до ледве відчутних.
Зараз дивляться
Раніше Факти ICTV пояснювали, що таке землетрус, причини його виникнення та характеристики, а також згадали найбільші землетруси в історії людства.
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