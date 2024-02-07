Leopard, ПВО Skynex и снаряды: что передаст Rheinmetall в течение двух лет ВСУ

Немецкая компания Rheinmetall планирует в течение 2024-2025 годов поставить Украине десятки тысяч боеприпасов, танков Leopard, боевых машин пехоты Marder, систем противовоздушной обороны Skynex и другую военную технику.

В сообщении компании Rheinmetall отмечают, что способны поставлять ВСУ большое количество новых боеприпасов среднего и крупного калибра, в частности, 20-мм для боевой машины пехоты Marder, 40-мм боеприпасы, 105-мм для танка Leopard 1 и 120-мм танковые боеприпасы для Leopard 2.

Какую технику передадут Украине

В Rheinmetall утверждают, что до конца 2023 года изготовили и передали около 40 тыс. из 300 тыс. выстрелов 35-мм боекомплекта к зенитному танку Gepard. Компания будет снабжать ВСУ в 2024 году еще десятки тысяч снарядов.

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Согласно плану, Rheinmetall должен поставить Украине большое количество 155-мм боеприпасов. Испанский Rheinmetall Expal Munitions будет производить снаряды, которые должны передать в течение 2025 года.

В 2024 году запланирована поставка БМП Marder, 24 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин, двух танков Leopard 1 для обучения. Еще 14 Leopard 2A4 передадут по поручению Нидерландов и Дании.

По сообщению Rheinmetall, планируется поставка систем ПВО Skynex, второй спасательной станции (NATO Role 1 standard), средств защиты от дронов SurveilSPIRE.

В Украине уже проводят работы по техническому обслуживанию и ремонту на военной технике. На втором этапе в Украине планируют производить бронетехнику. Например, речь идет о бронетранспортерах Fuchs/Fox, БМП Lynx и основных боевых танках Panther.

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